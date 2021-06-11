Биткоин подорожал за день на 10 % после признания в качестве платёжного средства в Сальвадоре

Вчера власти Сальвадора приняли закон, признающий биткоин официальным платёжным средством на территории государства. На фоне этой новости курс самой популярной криптовалюты мира перевалил за $38 000, поднявшись за сутки более чем на 10 %. На момент написания этого материала курс несколько снизился и за один биткоин можно было получить около $37 200.

Биткоин подорожал за день на 10 % после признания в качестве платёжного средства в Сальвадоре

Изображение: Getty Images

Напомним, законодатели Сальвадора официально разрешили использовать биткоины в качестве платёжного средства. Помимо прочего, это означает, что цены на различные товары на территории государства могут отображаться в биткоинах, а налоговые отчисления можно выплачивать с помощью цифровых активов.

Сторонники биткоина, которые давно рассматривают криптовалюту как жизнеспособную альтернативу обычным деньгам, приветствовали решение властей Сальвадора. Согласно имеющимся данным, необходимую для использования биткоинов инфраструктуру Сальвадор будет строить совместно с криптовалютной компанией Strike.

Стоит отметить, что на фоне роста курса биткоина другие криптовалюты, такие как Ethereum и XPR, также показывают положительную динамику. Несмотря на нынешние успехи, биткоин по-прежнему далёк от рекордных показателей, которые были достигнуты в апреле этого года, когда он стоил больше $60 тыс. Биткоин известен резкими колебаниями курса, из-за чего критики называют его неподходящей альтернативой обычным деньгам. Похоже, что Сальвадор в скором времени покажет, как расчёты в биткоинах повлияют на экономику страны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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