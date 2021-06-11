Израиль первым в мире запретил торговлю натуральным мехом

Запрет вступит в силу в декабре 2021 года.

Израиль первым в мире запретил торговлю натуральным мехом
Фото: 4news.kz

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом.

Об этом заявила министр окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.

Израиль стал первой страной в мире, которая пошла на такой шаг.

"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания", - сказала министр.

Запрет вступит в силу в декабре 2021 года и не будет распространяться на научные, образовательные и религиозные потребности.

"Решение сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбным к окружающей среде", - отметила Гамлиэль.

Отметим, что аналогичные запреты действуют в некоторых странах на региональном уровне - в том числе в американском штате Калифорния (с октября 2019 года) и бразильском штате Сан-Паулу.

Организация PETA, которая борется за права животных, назвала решение израильского правительства "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".

Напомним, с января 2019 года также в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха. Запрет был принят в 2009 году, но вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес. Власти страны учли не только этические, но и экологические причины для введения этого запрета.

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