МВФ все еще ожидает большего прогресса Украины на пути ко второму траншу - Фонд

"Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше".

Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделения второго транша.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Райс также напомнил, что целью определенных в рамках программы мероприятий являются, - улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре; среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы - по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021-го с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, третьего - $560 млн и завершающего четвертого - $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by, которая длилась с конца 2020 года, в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Согласно данным "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ относительно вмешательства в работу НАБУ и САП. Для положительного результата нужно также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность относительно бюджетных планов на 2022 и аудита COVID-фонда.

Напомним, 11 января миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

В начале февраля миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by не было принято. После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Кроме того, Украина хочет продолжить программу еще на полгода, чтобы общий срок составлял не 18, а 24 месяца.

26 февраля МВФ назвал продуктивными дискуссии по Украине, прошедшие во время работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатировал наличие ряда нерешенных вопросов и предложил Украине направить свои предложения для продолжения переговоров.