Киевский облсовет собирается взять кредит на 700 миллионов гривен
Собираются строить дороги.
Киевский областной совет собирается взять 700 млн гривен кредита. За это решение проголосовали областные депутаты, сообщает корреспондент LB.ua.
По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, кредит возьмут в "Укрэксимбанке" для ремонта дорог. Отремонтировать планируется участки дорожного покрытия на 15 объектах.
"Еще не определено, под что конкретно будет взят кредит. Определена сумма - 700 миллионов. Мы обсуждали с депутатами, и было определено, что это будут деньги на дороги. Это 15 дорог, которые уже имеют финансирование, чтобы их полностью завершить уже в этом году, хотим привлечь кредитные средства", - рассказал Володин.
Отдавать кредит планируют в течение 3-5 лет в зависимости от того, как определят депутаты, - за счет дорожной субвенции, которую область получит в следующем году.
Отмечается, что решение облсовета - лишь намерение взять кредит. Теперь его должны одобрить в Министерстве финансов.
Напомним, в мае Киев объявил тендер на капитальный ремонт Крещатика за 741 млн гривен.
В апреле сообщалось, что в рамках президентской программы "Большая стройка" на строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен.