Киевский облсовет собирается взять кредит на 700 миллионов гривен

Собираются строить дороги.

Киевский облсовет собирается взять кредит на 700 миллионов гривен
Фото: Андрій Оленін

Киевский областной совет собирается взять 700 млн гривен кредита. За это решение проголосовали областные депутаты, сообщает корреспондент LB.ua.

По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, кредит возьмут в "Укрэксимбанке" для ремонта дорог. Отремонтировать планируется участки дорожного покрытия на 15 объектах.

"Еще не определено, под что конкретно будет взят кредит. Определена сумма - 700 миллионов. Мы обсуждали с депутатами, и было определено, что это будут деньги на дороги. Это 15 дорог, которые уже имеют финансирование, чтобы их полностью завершить уже в этом году, хотим привлечь кредитные средства", - рассказал Володин.

Отдавать кредит планируют в течение 3-5 лет в зависимости от того, как определят депутаты, - за счет дорожной субвенции, которую область получит в следующем году.

Отмечается, что решение облсовета - лишь намерение взять кредит. Теперь его должны одобрить в Министерстве финансов.

Напомним, в мае Киев объявил тендер на капитальный ремонт Крещатика за 741 млн гривен.

В апреле сообщалось, что в рамках президентской программы "Большая стройка" на строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен.

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