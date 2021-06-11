Энергоатом и Westinghouse подписал контракт о лицензировании ядерного топлива для РАЭС

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на поставку топливных сборок ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ривненской атомной электростанции.



Документ подписали и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и вице-президент Westinghouse и управляющий директор в Северной и Восточной Европе Азиз Даг, сообщает пресс-служба украинской компании.



Планируется, что первую опытную партию топливных сборок (не более 12 штук) производства компании Westinghouse загрузят в активную зону энергоблока №2 Ривненской АЭС в 2024 году. Общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1056 топливных сборок.



Петр Котин подчеркнул, что это соглашение является важным шагом на пути диверсификации источников поставки ядерного топлива для украинских атомных станций.



Он напомнил, что контракт на поставку топлива для реакторов типа ВВЭР-440 Ривненской АЭС разрабатывался с учетом уже имеющегося опыта сотрудничества с Westinghouse по диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000.



Следующим этапом к внедрению топлива для реакторов ВВЭР-440 на украинских АЭС является его лицензирование в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов Украины.



Как сообщалось, Westinghouse и "Энергатом" 30 сентября 2020 года подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС.



Напомним, топливо Westinghouse ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести ядерных реакторах в Украине.



На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 – по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 – по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 – по 84 сборки.



В 2021 году топливо Westinghouse ВВЭР-1000 также будет загружено в энергоблок №3 Ривненской АЭС.

