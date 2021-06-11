Энергомашспецсталь отгрузила 1387 тонн металлопродукции для иностранных АЭС

Значительную долю в структуре экспорта ПАО "ЭМСС" (Энергомашспецсталь, г. Краматорск, Донецкая обл.) занимает продукция для атомной отрасли. Так, в мае за рубеж были отправлены стальные заготовки для трех атомных электростанций, расположенных в Турции, Индии и Китае.



В поставку вошли обечайки, фланец, трубы, планки, днища и другая продукция для реакторного оборудования АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Куданкулам" (Индия), АЭС "Тяньвань" (Китай) и АЭС "Сюйдапу" (Китай).



Также в прошлом месяце продукция Энергомашспецстали была отгружена в Индию, Германию, Италию, Францию и Финляндию. Среди партнеров предприятия такие гиганты, как ArcelorMittal, Bharat Heavy Electrical Limited и другие крупные компании.



