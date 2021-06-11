Энергомашспецсталь отгрузила 1387 тонн металлопродукции для иностранных АЭС

Энергомашспецсталь отгрузила 1387 тонн металлопродукции для иностранных АЭС

Значительную долю в структуре экспорта ПАО "ЭМСС" (Энергомашспецсталь, г. Краматорск, Донецкая обл.) занимает продукция для атомной отрасли. Так, в мае за рубеж были отправлены стальные заготовки для трех атомных электростанций, расположенных в Турции, Индии и Китае.

В поставку вошли обечайки, фланец, трубы, планки, днища и другая продукция для реакторного оборудования АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Куданкулам" (Индия), АЭС "Тяньвань" (Китай) и АЭС "Сюйдапу" (Китай).

Также в прошлом месяце продукция Энергомашспецстали была отгружена в Индию, Германию, Италию, Францию и Финляндию. Среди партнеров предприятия такие гиганты, как ArcelorMittal, Bharat Heavy Electrical Limited и другие крупные компании.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компанийКабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компаний
Экспорт зерновых из Украины упал на 12 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины упал на 12 млн тонн
В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.
СБУ изъяла 1,7 тонны янтаря во время операции по блокированию контрабандыСБУ изъяла 1,7 тонны янтаря во время операции по блокированию контрабанды
Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тоннОбъем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн
Энергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный роторЭнергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный ротор
Энергомашспецсталь осуществила крупную отгрузку деталей для трех АЭСЭнергомашспецсталь осуществила крупную отгрузку деталей для трех АЭС
Фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тоннуФьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну
Энергомашспецсталь изготовит для американской Nucor партию опорных валковЭнергомашспецсталь изготовит для американской Nucor партию опорных валков
Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тоннуЦена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну
Последние новости
Подгружаем последние новости