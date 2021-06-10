Приватизация тюрем может принести более 1 млрд гривен в госбюджет, - эксперт

Часть вырученных средств будет направлена на модернизацию функционирующих пенитенциарных заведений, около 30% дохода поступит в государственный бюджет.

Приватизация тюрем может принести более 1 млрд гривен в госбюджет, - эксперт
Фото: Макс Требухов

Успех приватизации законсервированной колонии во Львове продемонстрировал, что программа Фонда госимущества и Министерства юстиции "Большая приватизация тюрем" может принести гораздо больше ожидаемых 1 млрд гривен. Об этом в своем блоге сообщил глава экспертной организации State Watch Александр Леменов.

По словам Леменова, приватизация Львовской колонии - это действительно выгодная сделка. Поскольку поступления в бюджет только с этой продажи превысили суммарный доход от приватизации в 2018 году. "Во время проведения онлайн-аукциона участники пытались получить указанный имущественный комплекс, а цена выросла втрое, достигнув 407,5 млн гривен. Для понимания, распределив уплаченные средства на цену 1 гектара земельного участка, получаем 1,3 млн долларов США", - отметил эксперт.

Львовская исправительная колония была выставлена на продажу двумя лотами. Первую часть объекта площадью 10.7 гектаров выкупила компания "Девелопмент инжиниринг сервис". За этот лот она оплатила 377,5 млн гривен. Вторую часть пенитенциарного центра за 30 млн гривен выкупила компания ООО "Рынок с/х продукции "Шувар". Следовательно, в свою собственность она получила площадь 0,9 гектара.

Господин Александр отметил, что приватизация Львовской исправительной колонии №48 является первой ласточкой в рамках проекта "Большая приватизация тюрем", которая реализуется Минюстом и Фондом госимущества. В итоге инициатива должна принести государству 1 млрд гривен. Потребность в приватизации тюрем назрела уже давно, и причин этому немало.

"Во-первых, уровень заполнения колоний и "тюрем" очень снизился из-за объективных и субъективных факторов. Действительно существует потребность в приватизации зданий, которые уже не несут необходимых функций для государства. Во-вторых, это законсервированные объекты, поэтому передача их в руки частных собственников не означает перевод заключенных в другие пенитенциарные учреждения или, что еще более странно утверждать, "амнистирования" преступников. В-третьих, ни в коем случае не создается частная пенитенциарная система, по отношению к которой, кстати, существуют разные позиции. Но это история далекого будущего для Украины", - добавил Леменов.

Часть вырученных с продажи тюрем средств будет направлена на модернизацию функционирующих пенитенциарных заведений. Также около 30% дохода поступит в государственный бюджет.

Напомним, что инициатива "Большая приватизация тюрем" стартовала в феврале этого года. Благодаря ей государство не только избавляется от лишних хлопот по расходам на содержание ненужных исправительных колоний, но и получает средства в бюджет.

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