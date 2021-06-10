Еще один спиртзавод, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мишковицкий спиртзавод в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Предприятие расположено в двух локациях на Тернопольщине: в селе Мишковичи и в поселке Дружба. Стартовая цена актива составляет 7 291 753 грн, а прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 5 июля.

Это будет уже третий аукцион по продаже Мишковицкого спиртзавода. 28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания Золотники-Агро с предложением 12,8 млн грн. Однако компания не произвела оплату за актив, и результаты аукциона были аннулированы.

В марте текущего года ФГИ провел повторный аукцион по продаже Мишковицкого спиртзавода. За право собственности на актив соревновались восемь участников, которые увеличили стартовую цену в 25 раз. Победителем аукциона стала компания Энерджи Солюшинз Украина, которая в последнем шаге торгов подняла цену сразу с 85 млн грн до 181 млн грн.

Напомним, 21 мая спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, продали в третий раз. Вишняковский спиртзавод был приватизирован за 83,6 млн грн. Победителем стало ООО "Венская мельница", которое участвовало и в двух предыдущих аукционах.

В первый раз 18 декабря предприятие продали за 234 млн гривен. Это должна была быть рекордная сумма для приватизации спиртзаводов, но покупатель - ООО "РесурсПромЗахид» - не прибыл для заключения договора купли-продажи.