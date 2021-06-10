Государство завершило выплаты "карантинных" 8000 гривен ФЛП

Пенсионный фонд завершил выплаты "карантинных" 8000 грн ФЛП и наемным работникам.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Дії».

В 2021 году было подано почти 338 тысяч заявок на получение государственной помощи.

Общая сумма выплат составила 2,7 млрд гривен.

Получить единовременное пособие в размере 8000 гривен из государственного бюджета имели право наемные работники юридических лиц или ФЛП, сфера деятельности которых попадала под карантинные ограничения "красной" зоны в период февраля-марта 2021 года.

Заявки на помощь можно было подавать до 18 мая.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса во время карантина. Он предусматривает выплату 8000 гривен лицам, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Эту выплату смогут получить официально трудоустроенные наемные работники и ФЛП.