Канадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 стран

Канадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 стран

Как сообщает Yieh.com, Канадский международный торговый суд (CITT) опубликовал отчет о расследовании, согласно которому импорт арматуры из 7 стран нанес ущерб внутренним производителям арматуры в Канаде.

В отчете утверждена антидемпинговая пошлина в размере около 3-23%, предварительно установленная Управлением пограничной службы Канады (CBSA) месяц назад.

В начале мая CBSA установило окончательную демпинговую маржу в размере 23,1% для арматуры производимой в Египте, Италии, Малайзии и Сингапуре. Окончательная демпинговая норма для Вьетнама составила 10,5%, а окончательные демпинговые ставки для Алжира и Индонезии составили 4,8% и 3,3%, соответственно.

Как сообщалось ранее, ожидается решение CITT по арматуре из РоSSии и Омана. Предварительные пошлины на ее импорт составляют 45% и 8% соответственно.

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