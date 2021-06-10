Канадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 стран

Как сообщает Yieh.com, Канадский международный торговый суд (CITT) опубликовал отчет о расследовании, согласно которому импорт арматуры из 7 стран нанес ущерб внутренним производителям арматуры в Канаде.



В отчете утверждена антидемпинговая пошлина в размере около 3-23%, предварительно установленная Управлением пограничной службы Канады (CBSA) месяц назад.



В начале мая CBSA установило окончательную демпинговую маржу в размере 23,1% для арматуры производимой в Египте, Италии, Малайзии и Сингапуре. Окончательная демпинговая норма для Вьетнама составила 10,5%, а окончательные демпинговые ставки для Алжира и Индонезии составили 4,8% и 3,3%, соответственно.



Как сообщалось ранее, ожидается решение CITT по арматуре из РоSSии и Омана. Предварительные пошлины на ее импорт составляют 45% и 8% соответственно.



