Две трети участников небанковского рынка неработающие — НБУ

Всего на финансовом рынке сегодня около 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей. Однако две трети всех игроков небанковского рынка фактически не работают, то есть остаются неактивными. Об этом по итогам встречи с финансовыми компаниями, ломбардами и лизингодателями сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

Две трети участников небанковского рынка неработающие — НБУ
Фото: epravda.com.ua

Тенденции рынка

Отчетность за первый квартал 2021 года не подали в Национальный банк 7% финкомпаний, ломбардов и лизингодателей (104 из 1400). А это, отмечают в НБУ, является базовой обязанностью учреждений, предоставляющих финансовые услуги. Еще 5% компаний подали отчетность с нарушениями: не в полном объеме или с некорректной информацией. Впрочем, количество таких учреждений существенно уменьшилось. Еще в третьем квартале 2020 года 15% компаний допустили нарушения в отчетности.

Наибольшая доля «спящих» учреждений среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей. Доля активных компаний среди них составляет всего 6% и 2% соответственно.

Ряд финкомпаний и ломбардов нуждаются в докапитализации. А именно 25 учреждений — 19 финкомпаний и 6 ломбардов — не соблюдали норматив собственного капитала по итогам первого квартала 2021 года. Речь идет о докапитализации на сумму 118 млн грн.

Объемы кредитования небанковскими учреждениями растут. Финансовые компании в первом квартале 2021 года заключили почти 4 млн кредитных договоров на общую сумму около 27 млрд грн. Это на 17% больше, чем годом ранее. Ломбарды прокредитовали потребителей за I квартал этого года на сумму 4,2 млрд грн. Это на 5% больше показателей первого квартала 2020 года.

Принятые меры воздействия

Национальный банк в июне впервые принял меры воздействия к финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям. А именно — временно остановил лицензии 36 участникам рынка за непредоставление отчетности за первый квартал. Среди них — 19 финкомпаний, 13 ломбардов и 4 лизингодателя. Все учреждения должны устранить нарушения до 30 июня т. г., а также предоставить отчет об их устранении и документы, подтверждающие это.

Указанные участники рынка потеряли право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг и договоры, которые увеличивают обязательства этих компаний. Но, несмотря на меры воздействия, учреждения обязаны продолжать выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финуслуг.

Контекст

С 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.

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