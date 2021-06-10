Кабмин предлагает повысить штрафы за "пиратство"

Правительство на заседании согласовало законопроект об усилении ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

Кабмин согласовал законопроект об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Законопроект одобрили 9 июня на заседании правительства, затем его должны рассмотреть в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает также конкретизацию уголовной ответственности за различные способы финансирования пиратства, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"В частности, документом предлагается в законодательстве об административной ответственности за нарушение авторского права и смежных прав определить санкцию как штраф от пятидесяти (850 грн) до трехсот (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления, а в части уголовной ответственности за соответствующие нарушения - определить санкцию как штраф от трехсот (5100 грн) до тысячи (17 000 грн) НМД, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Сейчас в Уголовном кодексе незаконное воспроизведение и распространение произведений при условии причинения значительного материального ущерба наказывается штрафом от 3400 до 17 000 гривен, или исправительными работами, или лишением свободы на срок до двух лет.