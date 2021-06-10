Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юрлиц. Что это значит (видео)

Структура собственности в Украине станет официальным документом, который должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору. Об этом говорится в приказе Министерства финансов от 19 марта.

Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юрлиц. Что это значит (видео)
Фото: hromadske.ua

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Цель внедрения соответствующей нормы — установление конечного бенефициарного владельца юридического лица.

«Структура собственности представляется в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором отображаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что в структуре собственности нужно указать размер участия каждого из владельцев, а также лиц, имеющих «значительное влияние на руководство или деятельность юридического лица».

Кроме того, в документе необходимо отмечать «характер решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица».

Напомним

28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который является неотъемлемой частью международных обязательств Украины.

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