Бразилия расследует импорт индонезийской нержавейки

Бразилия расследует импорт индонезийской нержавейки

Бразильский Секретариат по внешней торговле (SECEX) сообщил о начале расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката из Индонезии.

Согласно иску, поданному бразильской компанией Aperam Inox America do Sul, индонезийских производителей нержавеющего проката обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий от государства.

Расследование покрывает период с апреля 2019 г. до марта 2020 г. При определении нанесенного ущерба будут изучаться данные о поставках индонезийского нержавеющего проката и влиянии на бразильский рынок с апреля 2015 г.

Превращение Индонезии практически с нуля во второго по величине производителя нержавеющей стали в мире в течение пяти лет с помощью китайских инвестиций спровоцировало ряд антидемпинговых исков против компаний из этой страны. Так, в настоящее время антидемпинговые пошлины на индонезийский нержавеющий прокат действуют в Китае, ЕС, Индии и ряде других стран.

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