Судьбу литиевого проекта в Сербии могут решить на референдуме

Судьбу литиевого проекта в Сербии могут решить на референдуме

Как заявил президент Сербии Александр Вучич (Aleksandar Vucic), судьба литиевого проекта Jadar в районе г. Лозница на западе страны, который продвигает австралийская корпорация Rio Tinto, может быть решена посредством проведения референдума.

По словам Александра Вучича, правительство полностью поддерживает проект предприятия, которое может стать вторым по величине экспортером в Сербии. Но его запуск будет возможен только после получения одобрения общественности.

Месторождение Jadar, открытое специалистами Rio Tinto в 2004 г., является единственным в мире, содержащим минерал жадарит, из которого можно получать литий и соединения бора. Оно может стать одним из крупнейших источников лития в мире. Общее содержания оксида лития оцениваетс в 2,5 млн. т, а оксида бора – в 21,5 млн. т.

Rio Tinto заявляет, что уже вложила $450 млн. в развитие проекта. До конца текущего года она планирует завершить подготовку ТЭО. Компания собирается построить шахту для подземной добычи сырья и завод мощностью 55 тыс. т карбоната лития аккумуляторного класса в год.

Однако местные жители выступают против проекта. Они опасаются сведения лесов и загрязнения водных источников. Кроме того, над месторождением находятся более 20 деревень и известные археологические памятники неолита и бронзового века.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Блок рекламы


Похожие новости
Китай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросовКитай ужесточил контроль над проектами с высоким уровнем выбросов
Сумму возмещения по банковским вкладам могут повысить в три разаСумму возмещения по банковским вкладам могут повысить в три раза
Основатель биржи Binance: Регуляторы не смогут уничтожить биткоинОснователь биржи Binance: Регуляторы не смогут уничтожить биткоин
Банки штата Небраска смогут хранить криптовалютуБанки штата Небраска смогут хранить криптовалюту
В портовой отрасли Украины готовятся два крупных проектаВ портовой отрасли Украины готовятся два крупных проекта
Китайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в СШАКитайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в США
В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукциюВ странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию
В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедникаВ Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse могут объединиться — BloombergШвейцарские банки UBS и Credit Suisse могут объединиться — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости