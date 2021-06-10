Налог на недвижимость увеличат в три раза

В Украине намерены облагать повышенным налогом сделки по купле-продаже недвижимости. Принятие нового законопроекта приведет к резкому повышению цен на жилье.

Как известно, любое повышение налогов в конечном итоге ложится тяжким грузом на плечи конечного потребителя. Таким образом, желание правительства увеличить доходы бюджета страны на счет рынка недвижимости приведет к повышению цен на жилье для населения.

Новый законопроект №5600 о повышении в три раза налог на каждую третью и последующие сделки с недвижимостью в течение отчетного года был разработан по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В коллектив авторов проекта закона значатся Гетманцев Д.О., Сольский М.Т., Аристов Ю.Ю., Герус А.М., Клочко А.А., Крячко М.В. и другие представители Комитетов.

Авторы законопроекта предлагают увеличить налог на сделки с недвижимостью с 6,5 до 18 процентов. В то же время, эксперты полагают, что такая ставка является неоправданно завышенной и "неадекватной". Принятие данного закона, уверены аналитики, приведет к тому, что девелоперы и инвесторы начнут искать возможности обойти закон, а все дополнительные издержки вложат в стоимость недвижимости.

Как рассказал генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, принятие законопроекта, предложенного Кабмином, еще глубже обрушит индустрию рынка недвижимости в "тень".