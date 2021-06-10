Налог на недвижимость увеличат в три раза

В Украине намерены облагать повышенным налогом сделки по купле-продаже недвижимости. Принятие нового законопроекта приведет к резкому повышению цен на жилье.

В Украине втрое увеличат налог на недвижимость

Как известно, любое повышение налогов в конечном итоге ложится тяжким грузом на плечи конечного потребителя. Таким образом, желание правительства увеличить доходы бюджета страны на счет рынка недвижимости приведет к повышению цен на жилье для населения.

Новый законопроект №5600 о повышении в три раза налог на каждую третью и последующие сделки с недвижимостью в течение отчетного года был разработан по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В коллектив авторов проекта закона значатся Гетманцев Д.О., Сольский М.Т., Аристов Ю.Ю., Герус А.М., Клочко А.А., Крячко М.В. и другие представители Комитетов.

В Украине втрое увеличат налог на недвижимость

Авторы законопроекта предлагают увеличить налог на сделки с недвижимостью с 6,5 до 18 процентов. В то же время, эксперты полагают, что такая ставка является неоправданно завышенной и "неадекватной". Принятие данного закона, уверены аналитики, приведет к тому, что девелоперы и инвесторы начнут искать возможности обойти закон, а все дополнительные издержки вложат в стоимость недвижимости.

Как рассказал генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, принятие законопроекта, предложенного Кабмином, еще глубже обрушит индустрию рынка недвижимости в "тень".


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компанийКабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компаний
Налоговое управление США попросило Конгресс расширить ему полномочия в сфере криптовалют
Рада в первом чтении поддержала специальный налоговый режим для IT-индустрииРада в первом чтении поддержала специальный налоговый режим для IT-индустрии
Налоговая милиция пришла с обыском в киевское КП "ГИВЦ"Налоговая милиция пришла с обыском в киевское КП "ГИВЦ"
Сумму возмещения по банковским вкладам могут повысить в три разаСумму возмещения по банковским вкладам могут повысить в три раза
Главе правления Северодонецкого "Азота" сообщили подозрение в неуплате налоговГлаве правления Северодонецкого "Азота" сообщили подозрение в неуплате налогов
"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
Налоговая открыла финансовую отчетность юридических лицНалоговая открыла финансовую отчетность юридических лиц
Сумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингуСумма перевода на карту: украинцам увеличат лимит денежного зачисления, который не будет подлежать финмониторингу
Налоговая милиция пришла с обыском к заказчику строительства Подольского мостаНалоговая милиция пришла с обыском к заказчику строительства Подольского моста
Последние новости
Подгружаем последние новости