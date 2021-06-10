Украина нарастила транзит сжиженного газа

Объем транзита сжиженного углеводородного газа (СУГ) по территории Украины в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% – до 251,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (242,8 тыс. тонн).



Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.



Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 5,6% – до 194,4 тыс. тонн, но вырос через украинские порты на 55,4% – до 57,4 тыс. тонн.



Свыше 99% всего транзита пришлось на роSSийский СУГ: за пять месяцев текущего года его транзит вырос на 6,4% – до 249,7 тыс. тонн.



Весь морской транзит роSSийского газа пришелся на порт в Измаиле – в январе-мае он составил 53,4 тыс. тонн, что на 70% больше аналогичного периода 2020 года (33,8 тыс. тонн). По сравнению с январем-маем 2020 года транзит СУГ производства РФ через украинские порты увеличился на 55% – до 57,4 тыс. тонн.



Остальные 194,3 тыс. тонн роSSийского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем – 137,2 тыс. тонн – направлен в Польшу , еще 37,9 тыс. тонн – в Венгрию, 13,7 тыс. тонн – в Молдову, 3,45 тыс. тонн – в Румынию, 2 тыс. тонн – в Сербию.



Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-мае составил 2 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.



Как сообщалось, объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-апреле 2021 года сократился на 1%, до 207,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (209,5 тыс. тонн).



