Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд

Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот".

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

Отмечается, что принятие законопроекта даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления.

Напомним, решение о монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах Кабмин принял еще в 2018 году. Тогда речь шла о том, что местные власти будут оплачивать 30 поездок в месяц.