Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд

Решение принято на заседании 9 июня.

Правительство одобрило монетизацию льгот на проезд
Фото: Макс Требухов

Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот".

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

Отмечается, что принятие законопроекта даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления.

Напомним, решение о монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах Кабмин принял еще в 2018 году. Тогда речь шла о том, что местные власти будут оплачивать 30 поездок в месяц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство ожидает роста среднемесячной зарплаты на 4,4% в следующем годуПравительство ожидает роста среднемесячной зарплаты на 4,4% в следующем году
Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Китай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукцииКитай отменил льготы по НДС для экспортеров метпродукции
Правительство увеличило финансовую поддержку малых фермеровПравительство увеличило финансовую поддержку малых фермеров
Правительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грнПравительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грн
Киевсовет утвердил льготы для предпринимателейКиевсовет утвердил льготы для предпринимателей
Правительство разрешило работу химчисток в "красных" зонахПравительство разрешило работу химчисток в "красных" зонах
Киев расширяет льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, - КличкоКиев расширяет льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, - Кличко
Правительство установило механизм индексации алиментовПравительство установило механизм индексации алиментов
Последние новости
Подгружаем последние новости