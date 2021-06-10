"Укрзализныця" передаст в аренду коммерческие площади 24 вокзалов

"Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему "Prozorro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, от передачи в аренду указанных площадей компания планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год - более 100 млн грн.

"Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалам совокупно составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе - подготовить 11 вокзалов в концессию", - отметил Иван Юрик.

Так, в целом до конца лета "Укрзализныця" планирует передать в аренду коммерческие площади вокзалов Казатин, Запорожье-1, Днепр-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ровно, Фастов, Винница, им. Тараса Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.

Напомним, 21 мая правление "Укрзализныци" решило продать непрофильные активы компании. В перечень первых 11 объектов, которые будут выставлены на аукционы в системе "Prozorro.Продажи", вошли шесть магазинов, помещения спортклуба и четыре нежилых помещения.

Сообщалось, что за них надеются выручить около 18 млн гривен. В общем железная дорога готова расстаться со 182 непрофильными активами.