ArcelorMittal решила выплатить дивиденды

На состоявшихся сегодня годовом общем собрании и внеочередном общем собрании акционеров ArcelorMittal было одобрено распределение дивидендов в размере 0,30 доллара США на акцию и переизбрание г-жи Карин Овельмен и г-на Тая Берта и избрание г-жи Клариссы Линс директорами ArcelorMittal на срок по три года каждый.



Акционеры также одобрили решение об аннулировании акций и, соответственно, об уменьшении выпущенного акционерного капитала после аннулирования акций, выкупленных в рамках программы обратного выкупа акций.



ArcelorMittal - ведущая в мире сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и предприятиями по производству стали в 17 странах. В 2020 году выручка ArcelorMittal составила 53,3 млрд долларов, производство стали - 71,5 млн метрических тонн, а производство железной руды достигло 58 млн метрических тонн.

