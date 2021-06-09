Верховный суд принял сторону ОПЗ в его конфликте с компанией Фирташа

Верховный суд принял сторону ОПЗ в его конфликте с компанией Фирташа

Верховный Суд удовлетворил жалобы ПАО "Одесский припортовый завод" и Фонда государственного имущества на решения нижестоящих инстанций о предоставлении разрешения компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа на взыскание с ОПЗ 251,5 млн долл. долга по решению арбитража.

Соответствующее решение Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины вынес 8 июня, сообщает пресс-служба ВСУ.

Как отмечается в сообщении, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма своим решением от 25 июля 2016 года обязал ПАО "Одесский припортовый завод" выплатить кипрской компании Ostchem Holding Limited 193,26 млн долл. основного долга и 57,98 млн долл. штрафа по контракту на поставку природного газа от 25 января 2013 года.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года было удовлетворено заявление компании Ostchem Holding Limited, признано и выдано разрешение на выполнение указанного арбитражного решения.

Однако Верховный Суд решение указанное решение Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года отменил, а в удовлетворении заявления Ostchem Holding о предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма решил отказать.

В сообщении отмечается, что полный текст постановления будет составлен в течение десяти дней.

Как сообщалось, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в конце июля 2016 году постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited 250 млн долл. за газ, который Ostchem поставляла на завод в 2013 году.

В марте 2017 года постановлением городского суда Южного данное решение было легализовано на территории Украины. Справедливость этого постановления также признал Апелляционный суд Одесской области. В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение в суд низшей инстанции.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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