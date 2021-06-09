Испанская Hierros Anon купила две трубные компании

Испанская семейная группа Hierros Anon, владеющая восемью предприятиями по выпуску листового и сортового проката в Испании и Франции, приобрела двух испанских производителей труб Tubos del Mediterraneo (Tumesa) и Tubos de Legutiano Automocion (TLA). Условия сделки не разглашаются.



Как заявляет генеральный директор Hierros Anon Мануэль Аньон, благодаря данным приобретениям компания расширит сортамент продукции, как того требует текущая рыночная ситуация в регионе.



Компания Tumesa выпускает до 150 тыс. т сварных труб в год. Ее продукция широкого назначения распространяется в Испании , Франции и странах Северной Африки. TLA производит нержавеющие трубы, в основном, для автомобильной промышленности. Ее мощность составляет порядка 25 тыс. т в год.



После приобретения Hierros Anon планирует инвестиции в модернизацию и повышение эффективности производственного процесса на обоих предприятиях. Но окончательные решения по этим капиталовложениям еще не приняты.



