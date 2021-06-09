Revolut запустил торговлю Dogecoin в мобильном приложении

Британская финтех-компания Revolut запустила торговлю мем-криптовалютой Dogecoin (DOGE) в своем мобильном приложении. Об этом пишет Forklog.

Revolut запустил торговлю Dogecoin в мобильном приложении
Фото: bits.media

Revolut поддерживает возможность покупки, продажи и хранения уже 30 криптовалют.

В начале апреля онлайн-банк вдвое увеличил перечень поддерживаемых цифровых активов.

«Ранее я говорил, что 2021 год станет годом криптовалют, и Revolut выполняет обещание. Одним из самых популярных запросов пользователей за последние несколько месяцев было добавление Dogecoin, и мы отреагировали на запрос», — заявил глава отдела цифровых активов Revolut Эдвард Купер.

Напомним

В начале мая финтех-компания добавила опцию вывода биткоина на сторонние кошельки.

20 мая цена альткоина поднималась до $0,42 через 15 минут после последнего твита Илона Маска.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 года компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $80 млн. Инвесторы оценили компанию в $5,5 млрд.

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