Украина получит кредит в 211 млн долл на развитие энергетики

Украина получит кредит в 211 млн долл на развитие энергетики

Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине 211 млн долларов кредита для повышения устойчивости энергосистемы на "Укргидноенерго". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Средства направят на повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети. Из общей суммы, 177 млн долларов - от Всемирного банка и 34 млн долларов - от Фонда чистых технологий.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко проект будет способствовать "повышению надежности работы украинской энергосистемы, выполнению требований относительно функционирования в синхронном режиме с европейскими сетями и международными обязательствами в области сокращения выбросов парниковых газов".

Указано, что рассмотрение пакета гарантийных и финансовых сделок Советом директоров Всемирного банка состоится до конца июня.

В рамках проекта предусмотрена установка систем аккумулирования энергии на 4 ГЭС "Укргидроэнерго", а также установление и CЕС мощностью 35,9 МВт в качестве резервного источника энергоснабжения и для подзарядки аккумуляторов.

Также на Днестровской ГЭС установят аккумуляторы мощностью 15 МВт в качестве источника для зарядки местного электротранспорта и СЭС мощностью 28 МВ.

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