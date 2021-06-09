800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты структурам МВД, - Инна Совсун

Такой вопрос будет выноситься сегодня на дополнительное заседание правительства.

800 млн грн из "ковидного фонда" хотят выделить на доплаты структурам МВД, - Инна Совсун

На доплаты работникам структур Министерства внутренних дел предлагают выделить 800 млн гривен из «ковидного фонда». Такой вопрос будет выноситься сегодня на дополнительное заседание правительства в 15.00. Об этом сообщила народный депутат «Голоса» Инна Совсун.

«Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонда - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции - 573 млн грн», - заявила Совсун.

Она напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушений на 26,5 млн грн. Деньги из «ковидного фонда» также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19.

Работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном, на учебе. Пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением, сообщила нардеп.

«Предыдущий транш МВД успешно «усвоило», давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций», - добавила Инна Совсун.

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