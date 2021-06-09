Полиция разоблачила группу "черных" коллекторов в Киеве

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Национальная полиция разоблачила группу "черных" коллекторов, которые занимались шантажом должников и их родственников и знакомых.

Об этом сообщили пресс-службы Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований.

Колл-центр действовал с марта 2019 года.

Оттуда звонили клиентам компаний, предоставляющих услуги быстрого кредитования. Одна из них и выделила офисы "коллекторам" в Киеве и Запорожье.

Сумма долгов, после которых подключались коллекторы, колебалась от 1,5 тыс. гривен до 180 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/ Рекламные листовки кредитного сервиса "БыстроЗайм"

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

При этом звонили не только должникам, но и сторонним лицам, не имевшим никакого отношения к этим долгам. Операторы колл-центра угрожали применением насилия над собеседниками и их близкими родственниками, повреждением или уничтожением их имущества и тому подобное.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий коллекторов. У некоторых из пострадавших не было никаких долговых обязательств.

8 июня трем участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 355 УК Украины (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Подозреваемыми являются организатор, который координировал и контролировал работу коллекторов, и двое его сообщников, работавших с клиентскими базами и привлекавших операторов в колл-центр.

Во время обысков в киевском колл-центре изъяли четыре сервера, 89 системных блоков, 52 мобильных телефона, 37 пакетов от сим-карт и документы.

Напомним, что с июля 2021 года в Украине вступит в действие новый антиколлекторский закон.

Он запрещает осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам компаниям, не входящим в Реестр коллекторов.

Этот закон также запрещает коллекторам заниматься терроризированием должников и людей, которых они указали в качестве поручителей при получении кредитов.