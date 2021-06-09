Кабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компаний

Кабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компаний

Кабинет министров утвердил с доработкой законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в рамках его адаптации к процедурам, предусмотренным в Договоре об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает БизнесЦензор.

В частности Кабмин предлагает освободить от налогообложения ввоз оборудования для тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины.

"Этим шагом мы также призываем большие предприятия начинать работу в Украине, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места", – написал он.

Также правительство предлагает освободить от налога научные приборы и оборудование, но при условии, что такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. То есть, по словам Шмыгаля, расходы для сферы образования должны уменьшиться.



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