Золото подорожало во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду. Об этом пишет investing.com.

Фото: biz.censor.net

Торги на бирже

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене $1.896,95. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,13%.

Максимумом сессии выступила отметка доллара за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне $1.855,60 и сопротивление — на $1.912,30.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке $90,093.

Драгметаллы

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,21%, достигнув отметки $27,788 за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле снизился на 0,36%, дойдя до уровня $4,5263 за фунт.

Золото как инвестиция

Отношение экспертов к золоту как к инвестиционному активу неоднозначное. Одни пропагандируют его как безопасный актив с непроходящей, вечной ценностью, которая позволит сохранить капитал.

Инвестиции в золото называют «тихой гаванью», так как этот актив растет в цене во время мировых и региональных кризисов. Это позволяет инвесторам переждать «плохие времена» и уберечь капитал от обесценивания.

Другие указывают на то, что золото давно стало товаром для спекуляций, и его цена при определенных условиях может рухнуть, как и цена любого другого товара.

С начала 2000-х годов цена золота на международных рынках неуклонно растет. С $ 220?230 за тройскую унцию в начале «нулевых», золото за 10 лет выросло в цене в разы и в 2020 году достигло отметки в $ 1832 за унцию.

Напомним

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