С начала года украинские трубники увеличили производство на 11,8%

С начала года украинские трубники увеличили производство на 11,8%

Предприятия, входящие в Объединение "Укртрубопром", в январе-мае 2021 года увеличили производство труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%, до 249,5 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба профильной ассоциации.

Положительную динамику демонстрирует "Интерпайп Нико Тьюб", который за 5 месяцев нарастил выпуск трубной продукции на 46,1%. В то же время "Сентравис" сократил производство на 8,6%, "Интерпайп НМТЗ" - на 21,3%, тогда как "Трубосталь" сохранила производство труб на прошлогоднем уровне.

При этом Днепропетровский трубный завод продолжает находиться в простое.

В мае 2021 года предприятия, входящие в Объединение "Укртрубопром", увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,3%, до 67 тыс. т, по сравнению с апрелем текущего года - на 17,3%.

Как отмечает генеральный директор "Укртрубопрома" Георгий Польский, рост производства на трубных предприятиях начался в марте и продолжается уже третий месяц подряд. По его словам, позитивная динамика в мае обусловлена, главным образом, сохранением благоприятной конъюнктуры внешних рынков.

"Увеличение и последующая стабилизация цен на нефть привели к повышению спроса на трубы нефтегазового сортамента, а завершение зимы активизировало потребление трубной продукции строительного назначения. Немаловажным позитивным фактором также стало и снятие в разных странах ограничений, связанных с распространением COVID-19", - сказал он.

В то же время Г.Польский обратил внимание на то, что спрос внутри Украины продолжает стагнировать: падает добыча углеводородов, замерло обновление жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим украинские трубники вынуждены делать ставку на экспортные рынки.

"Также необходимо отметить резкое подорожание украинского штрипса, которое негативно отразилось на заводах, выпускающих сварные трубы. Весной цены на эту металлопродукцию выросли почти наполовину. В итоге трубные предприятия не смогли оперативно переложить рост затрат при ценообразовании, из-за чего теряли заказы и снижали производство", - подытожил Г.Польский.



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