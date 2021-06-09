В Украине начала дешеветь клубника

Сезон клубники в Украине стартовал со 130 грн/кг, а на сегодняшний день купить ягоду на базаре можно за 35-40 грн/кг. Фермеры продолжают собирать урожай и прогнозируют, что до конца июня стоимость клубники еще опустится до 30 грн/кг, но не ниже.

В Украине начали опускаться цены на клубнику: на сколько подешевеет ягода до конца сезона

В связи с похолоданием и обильными дождями в конце мая-начале июня аграрии переживали за неурожай клубники. Но не все так плохо. Часть ягод пропала, но большая часть урожая сохранилась. Тем более сегодняшние погодные условия очень благоприятно сказываются на созревании ягод.

Сейчас самое время начинать заниматься заготовками клубники на зиму. Сейчас поспевает клубника с центральных и северных областей, не тепличная, а именно грунтовая. Важно перед покупкой внимательно осмотреть ягоды, ведь иногда среди них попадается фальсификат. Например, идеально блестящая ягода может говорить о том, что она созревала в искусственных условиях и ее покрывали активными веществами, а если во рту появляется металлическое послевкусие после употребления клубники, то это говорит об использовании значительного количества пестицидов.

В Украине начали опускаться цены на клубнику: на сколько подешевеет ягода до конца сезона

А вот урожай черешни, еще одной сезонной ягоды, украинцев в этом году не порадует. Дожди уничтожили практически все ягоды. Есть надежда, что более поздние сорта еще смогут устоять и созреть. А пока фермеры собирают и продают то, что есть. Сейчас цена на черешню в Украине выше, чем в Европе. Килограмм стоит от 150 до 200 грн..


Лобанова Єлизавета, Тудей

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