За три месяца она незаконно использовала электричества на 2 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

В Днепропетровской области обнаружили подключенную к трансформаторной подстанции майнинговую "ферму".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Оборудование для майнинга находилось в арендованных складских помещениях по соседству с энергообъектом и было напрямую подключено к нему. Чтобы скрыть кражу электроэнергии, организаторы использовали специализированное оборудование, которое занижало показатели потребления.

По оценкам СБУ , в течение трех месяцев майнинговая "ферма" нанесла государству только прямых убытков на сумму более 2 млн гривен. При этом ее работа угрожала бесперебойным поставкам электроэнергии населению и предприятиям.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу сетей) и 188-1 (похищение электрической энергии) Уголовного кодекса Украины. Во время обысков было изъято более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты и техника для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.