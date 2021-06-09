Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов опубликован в "Голосе Украины"

Он вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов опубликован в "Голосе Украины"
Фото: КП "Киевгорвторресурсы"

Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Об этом сообщается на сайте газеты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления его в силу (кроме ч.1. ст. 2 и абзаца 2 ч. ст. 6, которые вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования).

"Этот закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий", - отмечается в сообщении.

Закон разъясняет следующие термины: биоразлагаемые пластиковые пакеты, маркировка, оксораскладные пластиковые пакеты, объект оказания услуг, объект розничной торговли и тому подобное.

Так, запрещается распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг: сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксораскладных. При этом установленный ч.1. этой статьи запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты.

"Установленный пунктом 1 части первой настоящей статьи запрет не распространяется на сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка. Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения в порядке, установленном законом Украины «Об изъятии из обращения, переработки, утилизации, уничтожении или дальнейшего использовании некачественной и опасной продукции»", - говорится в документе.

Закон также предусматривает, что распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.

"Розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных цен, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины", - говорится в сообщении.

За нарушение этого закона предусмотрены штрафы.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. В первом чтении запрет пластиковых пакетов парламент поддержал еще в ноябре 2019 года, но через год провалил во втором.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" 7 июня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Блок рекламы


Похожие новости
Энергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибыльюЭнергоатом и Укрэнерго закончили первый квартал с прибылью
Мининфраструктуры предлагает ужесточить ответственность за незаконный сбор металлоломаМининфраструктуры предлагает ужесточить ответственность за незаконный сбор металлолома
НБУ советует депутатам доработать законопроект о кредитных союзахНБУ советует депутатам доработать законопроект о кредитных союзах
Рада в первом чтении приняла законопроект о повышении прожиточного минимумаРада в первом чтении приняла законопроект о повышении прожиточного минимума
Юрлиц будут штрафовать за нарушение валютного законодательстваЮрлиц будут штрафовать за нарушение валютного законодательства
Суд признал незаконным смену руководства ЗТМКСуд признал незаконным смену руководства ЗТМК
В департаментах КГГА прошли обыски в связи с незаконным строительством возле ЛаврыВ департаментах КГГА прошли обыски в связи с незаконным строительством возле Лавры
УЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грнУЗ попала в скандал с незаконным завладением свыше 1 млн грн
На Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепроводНа Харьковщине СБУ ликвидировала незаконный врез в государственный газонефтепровод
Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательствуЦентробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству
Последние новости
Подгружаем последние новости