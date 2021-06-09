Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов опубликован в "Голосе Украины"

Он вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Об этом сообщается на сайте газеты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления его в силу (кроме ч.1. ст. 2 и абзаца 2 ч. ст. 6, которые вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования).

"Этот закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий", - отмечается в сообщении.

Закон разъясняет следующие термины: биоразлагаемые пластиковые пакеты, маркировка, оксораскладные пластиковые пакеты, объект оказания услуг, объект розничной торговли и тому подобное.

Так, запрещается распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг: сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксораскладных. При этом установленный ч.1. этой статьи запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты.

"Установленный пунктом 1 части первой настоящей статьи запрет не распространяется на сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка. Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения в порядке, установленном законом Украины «Об изъятии из обращения, переработки, утилизации, уничтожении или дальнейшего использовании некачественной и опасной продукции»", - говорится в документе.

Закон также предусматривает, что распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.

"Розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных цен, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины", - говорится в сообщении.

За нарушение этого закона предусмотрены штрафы.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. В первом чтении запрет пластиковых пакетов парламент поддержал еще в ноябре 2019 года, но через год провалил во втором.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" 7 июня.