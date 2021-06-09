Налоговое управление США попросило Конгресс расширить ему полномочия в сфере криптовалют

Налоговое управление США (Internal Revenue Service) обратилось в Конгресс с просьбой предоставить ему дополнительные полномочия в работе с криптовалютами. По словам ведомства, оно хочет заняться сбором данных для создания правил работы с рынком цифровых токенов, который быстро развивается.

Налоговое управление США попросило Конгресс расширить ему полномочия в сфере криптовалют

Non Profin Law Blog

Регулятор сделал запрос во время слушаний в финансовом комитете Сената о бюджете управления на 2022 финансовый год. Комиссар IRS Чарльз Реттинг (Charles Rettig) заявил, что его команда регулярно сталкивается с проблемами в своих запросах о предоставлении отчётов, и ему «крайне важно иметь чёткое указание от Конгресса о полномочиях».

Это уже третий государственный орган США, который запросил дополнительные права в сфере криптовалюты. В декабре 2020 года Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложило обязать биржи передавать информацию о сделках на сумму более $10 тысяч и о владельцах кошельков. А в середине мая с аналогичным требованием выступил Минфин США (FinCEN является его подразделением). По словам Минфина, криптовалюту сложно отслеживать, и это способствует незаконной деятельности, включая уклонение от налогов.

Напомним, что ранее биткоин потерял 10 % своей стоимости. Это случилось на фоне операции ФБР по конфискации криптовалюты у хакеров, атаковавших нефтепровод Colonial Pipeline. Bloomberg предположил, что снижение, вероятно, вызвано снижением доверия к валюте — якобы власти отследили неотслеживаемое. Другие эксперты утверждают, что падение связано с повышенным интересом правительства к регулированию криптовалютной отрасли. На момент написания новости курс биткоина почти восстановился, а суточные потери составили всего 1,6 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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