В ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty Steel

В ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty Steel

Антимонопольные регулирующие органы Европейского Союза до 9 июля примут решение о предоставлении разрешения крупнейшей металлургической компании ArcelorMittal на покупку двух французских сталелитейных заводов, принадлежащих Liberty Steel Санджива Гупты. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Напомним, что 4 июня ArcelorMittal запросил разрешение ЕС на покупку большинства акций Liberty Steel France или ее активов, двумя основными из которых являются производитель железнодорожных путей Liberty Rail в Хайанге и производитель стали Liberty Ascoval в Сен-Сауле.

Надзорный орган ЕС по вопросам конкуренции может либо разрешить сделку с условиями или без них, либо начать четырехмесячное расследование, если у него появятся серьезные опасения о монополизации рынка.

Liberty Steel является частью альянса Gupta Family Group Alliance (GFG). С.Гупта изо всех сил пытается рефинансировать свою международную сеть предприятий в области производства стали, алюминия и электроэнергии после того, как в марте финансовая компания Greensill объявила о банкротстве.

Одним из способов улучшения финансового положения С.Гупта избрал продажу активов. В понедельник валлонское правительство Бельгии сообщило, что предоставляет ссуду Liberty Steel, чтобы позволить компании поддерживать металлургическое производство в Льеж-Дюделанж, пока не будет найден надежный покупатель на этот завод.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Бельгии хотят, чтобы Liberty Steel ушла из страныВласти Бельгии хотят, чтобы Liberty Steel ушла из страны
ArcelorMittal заинтересовалась французскими активами Liberty SteelArcelorMittal заинтересовалась французскими активами Liberty Steel
"Укрзализныця" передаст нидерландскому зоопарку двух медведей"Укрзализныця" передаст нидерландскому зоопарку двух медведей
Дания отозвала разрешение на строительство трубопровода Baltic PipeДания отозвала разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe
Полиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтопливаПолиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтоплива
В ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - ТимченкоВ ДТЭК готовы к продаже своих электростанций и шахт, - Тимченко
ЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух странЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух стран
Австралийская BlueScope Steel получит помощь от властей для ремонта доменной печиАвстралийская BlueScope Steel получит помощь от властей для ремонта доменной печи
JSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целяхJSW Steel сократит производство из-за запрета на использование кислорода в промышленных целях
ArcelorMittal перезапустит завод Barra Mansa в БразилииArcelorMittal перезапустит завод Barra Mansa в Бразилии
Последние новости
Подгружаем последние новости