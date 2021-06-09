Работающим пенсионерам пересчитали выплаты за три месяца

Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев, и они в это время работали.

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Уже в июне они получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев, и они в это время работали.

Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату - пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.

В общей сложности, по информации Минфина, увеличены пенсии 313 тыс. пенсионерам. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения пенсионеров в Пенсионный фонд.

Напомним, пересчет пенсий работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий на 11% с 1 марта, Пенсионный фонд начал с 1 апреля 2021 года.