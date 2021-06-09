За 5 месяцев Минфин привлек в бюджет 192,5 миллиарда. Это 73,4% от плана

Министерство финансов с начала года выполнило план по привлечению в госбюджет денежных средств на 73,4%, или 192,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Фото: minfin.com.ua

Заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2021 составляли 192,5 млрд грн, или 73,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156,0 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 40,0 млрд грн ($1,0 млрд и 349,2 млн евро).

Из внешних источников привлечено 36,5 млрд грн, в частности:

34,7 млрд грн ($1,25 млрд) — размещение 8-летних евробондов под 6,875% годовых;

0,4 млрд гривен ($15,0 млн) — займ МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;

1,1 млрд грн ($40,0 млн) — займ МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии covid-19»;

0,1 млрд грн ($5,0 млн) — займ МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Платежи

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — май 2021 составили 170,5 млрд грн (98,0% плана), платежи по обслуживанию — 64,4 млрд грн (99,4% плана).

В мае текущего года Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам — украинским ВВП-варрантам в сумме $40,8 млн.