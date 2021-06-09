Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ

Консорциум инвестфондов купил производителя медтоваров Medline за $34 млрд. Сейчас это самая дорогая сделка года, сообщает Forbes со ссылкой на Financial Times.

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Что известно о соглашении

Большую часть инвестиций в Medline вложили три частные инвестиционные компании — Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman. Также в рамках соглашения в Medline инвестирует Сингапурская инвестиционная корпорация (GIC).

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года, пишет Reuters .

При этом семья основателей Medline во главе с гендиректором Чарльзом Миллсом останется крупнейшим акционером компании. Также планируется смена руководства.

Компания заявила, что планирует использовать новые инвестиции для ускорения международной экспансии и укрепления своей глобальной цепочки поставок, пишет ABCNews.

Что это значит для рынка

Соглашение с Medline является одним из самых дорогих с участием частного капитала с 2007 года. Тогда группа инвесторов купила американскую энергетическую группу TXU Corporation за $44 млрд.

Подобные приобретения были популярны до финансового кризиса 2008 года, поскольку позволяли группам прямых инвестиций участвовать в более крупных сделках. В последнее время такие соглашения снова набирают популярность, отмечает Financial Times.

В целом, продажа Medline может стать признаком того, что частные инвестиционные компании вернулись к крупным приобретениям, пишет MarketWatch . По данным поставщика данных Preqin, сейчас компании имеют более $1,6 трлн неизрасходованных средств.

Контекст

Компания Medline основана в 1966 году Джеймсом и Джоном Миллс. Сейчас семейным предприятием руководит сын Джеймса Миллса Чарли, который занимает пост гендиректора компании с 1997 года.

Компания Medline является одним из крупнейших частных производителей и дистрибьюторов медицинских принадлежностей, таких как хирургическое оборудование, перчатки и лабораторные устройства, используемые в больницах во всем мире. По данным компании, в 2020 году выручка Medline составила $17,5 млрд.