Около Ивано-Франковска произошла авария на магистральном газопроводе

Поврежденный участок перекрыли, опасности для людей нет.

Фото: facebook.com/tanja.fihel

Во вторник, 8 июня, возле Ивано-Франковска произошла авария на магистральном газопроводе.

Пресс-службы Оператора ГТС Украины и ГСЧС сообщили о разгерметизации газопровода-отвода диаметром 500 мм "Угерсько - Ивано-Франковск - Черновцы" (не транзитного) в районе села Клузов.

По информации очевидцев, разгерметизация сопровождалась хлопком, но без горения.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Подразделения ГСЧС эвакуировали двух жителей с территории дачного массива, находящегося неподалеку. Аварийная бригада РЭС отключила энергоснабжение в селе Клузов.

Место разгерметизации оцепили, а около 13:00 аварийный участок протяженностью 12,8 км перекрыли. На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло, газ пустили по обходному газопроводу.

"Инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для близлежащих населенных пунктов отсутствует. Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время", - говорится в сообщении ОГТСУ .

Напомним, что в начале 2021 года произошла авария на газопроводе в Полтавской области вблизи села Калайдинцы. Тогда была повреждена магистральная труба диаметром 1400 мм.

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