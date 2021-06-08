Долг перед шахтерами вновь превысил отметку 1 млрд грн

Долг перед шахтерами вновь превысил отметку 1 млрд грн

В Украине долг по заработной плате перед шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Долг перед шахтерами вновь превысил отметку в миллиард - достиг 1,25 млрд грн. Долг за проделанную работу перед представителями одной из самых опасных профессий, перед их женами и детьми, перед жителями моногородов, жизнь которых, инфраструктура, предпринимательство полностью зависят от работы шахт и своевременных выплат шахтерам", - написал профлидер.

Он выразил возмущение тем, что, к сожалению, горняки от восхода до заката страны каждый раз должны "сначала просить, потом выбивать заработанное касками в правительственном квартале".

Независимый профсоюз горняков Украины напоминает Минэнерго о договоренности с шахтерами - о правительственных предложениях относительно изменений в бюджет на 2021 год.

"Сегодня это единственная возможность заложить необходимую сумму при корректировке бюджета, чтобы по крайней мере до конца года люди имели своевременные расчеты", - пояснил М.Волынец.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности в мае 2021 года добыли 2 201 200 тонн угля, план выполнен на 109%.

МинПром по материалам Укринформ

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