На предприятии Академии наук в Киеве изготовляли "паленый" алкоголь

Прибыль организаторов оценили в сумму 1,3 млн гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Национальная полиция обнаружила незаконное производство алкоголя на государственном предприятии "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений", которое входит в структуру Национальной академии наук.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, нелегальное производство на территории ГП организовали три должностных лица предприятия. Ими было изготовлено более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков, который продавали под видом известных брендов. Прибыль составила более 1,3 млн гривен.

Всем трем сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 - незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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