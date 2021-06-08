Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на трубы из Китая

Министерство торговли США по итогам повторного расследования импорта бесшовных труб из Китая пришло к выводу, что отмена действующих с 2010 г. компенсационных пошлин на эту продукцию, вероятно (likely) приведет к продолжению или возобновлению незаконного субсидирования экспорта данной продукции, что нанесет ущерб национальным производителям.



В результате действие пошлин продлено на очередной пятилетний срок. Их ставка составляет 8,24% для Tianjin Pipe (Group) Corp. и еще пяти компаний, 49,56% для Hengyang Steel Tube Group International Trading и одиннадцати других поставщиков и 28,9% для прочих китайских экспортеров.



Под данные ограничения подпадает импорт бесшовных углеродистых и легированных (но не нержавеющих) стандартных, трубопроводных и насосно-компрессорных труб внешним диаметром до 406,4 мм.



