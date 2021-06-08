В Германии неожиданно сократилось промпроизводство

В Германии неожиданно сократилось промпроизводство

В апреле 2021 года промпроизводство в Германии сократилось на 1% по сравнению с мартом, сообщило Федеральное статистическое управление страны Destatis. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,5%, сообщает Trading Economics.

В марте, по пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ увеличился на 2,2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

В годовом выражении промпроизводство в апреле подскочило на 26,4% после роста на пересмотренные 4,8% в марте.

Объем промпроизводства в позапрошлом месяце был на 5,6% ниже уровня февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии COVID-19, отмечают в Destatis.

Производство потребительских товаров в ФРГ в апреле снизилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, промежуточных товаров - на 0,2%. Выпуск средств производства сократился на 0,1%. Объемы строительства упали на 4,3%.

Между тем выработка электроэнергии увеличилась на 6%.

МинПром по материалам Интерфакс

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