Экономия на тендерах в первый год "Большой стройки" составила 8%, - Кирилл Тимошенко

Обвинения в создании «дорожного картеля» из узкого круга компаний, которые якобы получают большинство подрядов на дорожные работы, по его словам, не имеют под собой никаких оснований.

На рынке дорожных проектов в Украине со стартом программы Президента Владимира Зеленського «Большая стройка» усилилась конкуренция, что привело к увеличению экономии на тендерах Prozorro.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко.

«Экономия на тендерах в ходе торгов на Prozorro в 2019-м была 4-5 процентов, а в 2020-м - уже 8 процентов. Поэтому любые претензии по поводу того, что на тендеры тратится больше, просто из области фантастики», - сообщил он.

Тимошенко также заявил, что обвинения в создании «дорожного картеля» из узкого круга компаний, которые якобы получают большинство подрядов на дорожные работы, не имеют под собой никаких оснований.

«По итогам прошлого года 20 компаний получили более миллиарда гривен (это солидный оборот) и около 70 компаний - менее миллиарда. Они и делали дороги», - сказал он.

Однако, по его словам, в Украине всего около 10 компаний, владеющих достаточными техникой и кадрами для того, чтобы выполнять большие объемы работ.

Именно такие компании зачастую и участвуют во многих областных тендерах, поскольку вкладывали серьезные средства в свое развитие, поэтому могут сделать больше, чем другие претенденты, объяснил Тимошенко.

«Говорить о картеле из нескольких компаний (каждый раз называют разные цифры - 3-5-7) я не стал бы. В любой европейской стране общенациональные дороги строят две-три компании, не больше. У нас сейчас открытый рынок, участники тендеров реально торгуются. А государство за счет этого выигрывает, так как снижается стоимость тендеров», - резюмировал он.

Как заявил ранее Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского в Украине отремонтируют и построят рекордные 6500 км дорог.