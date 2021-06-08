Фонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривен

Предприятие с почти 200-летней историей ушло с молотка.

Фонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в понедельник, 7 июня, продал Караванский спиртзавод за 101 млн гривен при стартовой цене 23,1 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда, отметив, что после оплаты процесс приватизации будет считаться завершенным.

Предприятие, активы которого сосредоточены в двух поселках возле Харькова: Караван и Барчаны, существует с 1837 года. Оно производит спирт этиловый ректифицированный из зерна. Мощность - 2,9 тыс. дал в сутки.

Завод занимает 78,5 га земли, общая площадь зданий и сооружений - почти 12 тыс. кв. м.

В случае, если победитель аукциона ООО "Имекс-Про" откажется подписывать протокол аукциона, уплаченный им гарантийный взнос в размере 2,3 млн грн будет перечислен в госбюджет, а право на подписание протокола и заключение договора перейдет к ООО "Ревитес", которое заняло второе место с предложением 53 млн гривен.

Напомним, что приватизация спиртзаводов в Украине началась в 2020 году. Государство всего собирается продать 41 спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 спиртзаводов концерна "Укрспирт".

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