Власти Бельгии хотят, чтобы Liberty Steel ушла из страны

Власти Бельгии хотят, чтобы Liberty Steel ушла из страны

11 мая 2021 года Liberty Steel по решению бельгийского суда получила временную защиту от кредиторов для своего подразделения Liberty Liege-Dudelange, которое включает два прокатных завода в Бельгии и Люксембурге.

По словам вице-президента правительства Вилли Борсуса, валлонское правительство Бельгии предоставляет ссуду Liberty Steel, чтобы позволить компании поддерживать металлургическое производство в Льеж-Дюделанж, пока не будет найден надежный покупатель на этот завод.

"Цель региона - иметь возможность изучить все возможности, позволяющие одному или нескольким покупателям выступить на основе заслуживающего доверия промышленного проекта, чтобы предложить возобновление деятельности LLD [Liberty Liege-Dudelange]", - сказал В.Борсус.

Инвестиционная компания Sogepa в Валлонии предоставит кредит на "строгих условиях", включая организацию продажи.

Участникам рынка сообщили, что производственные мощности в Льеже будут разделены на две компании, при этом две линии горячего цинкования (HDG) на заводе Flemalle станут одной единицей, а линии упаковки, травления и холоднокатаного проката Tilleur будут объединены в другую.

Совокупная мощность предприятий в Льеж-Дюделанж и Люксембурге составляет 1,6 млн  тонн проката с покрытиями, 300 тыс. тонн товарного холоднокатаного проката и 200 тыс. тонн жести в год. Они были приобретены британцами в 2019 году у ArcelorMittal, которой тогда пришлось продать часть европейских активов по требованию антимонопольных органов, чтобы получить право на покупку итальянского меткомбината Ilva.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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