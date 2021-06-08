Власти Бельгии хотят, чтобы Liberty Steel ушла из страны

11 мая 2021 года Liberty Steel по решению бельгийского суда получила временную защиту от кредиторов для своего подразделения Liberty Liege-Dudelange, которое включает два прокатных завода в Бельгии и Люксембурге.



По словам вице-президента правительства Вилли Борсуса, валлонское правительство Бельгии предоставляет ссуду Liberty Steel, чтобы позволить компании поддерживать металлургическое производство в Льеж-Дюделанж, пока не будет найден надежный покупатель на этот завод.



"Цель региона - иметь возможность изучить все возможности, позволяющие одному или нескольким покупателям выступить на основе заслуживающего доверия промышленного проекта, чтобы предложить возобновление деятельности LLD [Liberty Liege-Dudelange]", - сказал В.Борсус.



Инвестиционная компания Sogepa в Валлонии предоставит кредит на "строгих условиях", включая организацию продажи.



Участникам рынка сообщили, что производственные мощности в Льеже будут разделены на две компании, при этом две линии горячего цинкования (HDG) на заводе Flemalle станут одной единицей, а линии упаковки, травления и холоднокатаного проката Tilleur будут объединены в другую.



Совокупная мощность предприятий в Льеж-Дюделанж и Люксембурге составляет 1,6 млн тонн проката с покрытиями, 300 тыс. тонн товарного холоднокатаного проката и 200 тыс. тонн жести в год. Они были приобретены британцами в 2019 году у ArcelorMittal, которой тогда пришлось продать часть европейских активов по требованию антимонопольных органов, чтобы получить право на покупку итальянского меткомбината Ilva.



МинПром