Украину ожидает игорный бум. Вскоре откроются 37 новых заведений
С тех пор, как Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) начала выдавать лицензии, уже можно оценить масштаб игорного бизнеса в Украине. Вскоре ожидается открытие, как минимум, 37 различных учреждений в 17 городах, сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, со ссылкой на данные КРАИЛ.
Где откроются казино
Казино открываются при пятизвездочных отелях в городах с высоким туристическим потенциалом. Лидером по количеству заведений является Киев, где планируется открыть 12 игровых точек. В список городов с наибольшим количеством игорных заведений также входят Харьков (5 заведений), Львов (3) и Одесса (3 заведения).
Сейчас подали 257 заявок на лицензии для различных видов игорного бизнеса (казино, онлайн-казино, игровые залы, букмекерские конторы, интернет-покер, услуги в сфере азартных игр), а также на игровые столы и автоматы. Из них 151 заявку одобрили, а 106 отклонили в силу разных обстоятельств.
Кстати, лицензии на открытие игорного заведения фактически выдаются дважды — их покупают и гостиницы, и компании, которые организуют игры в этих отелях. Поэтому один и тот же адрес может фигурировать в несколько лицензиях с различными собственниками.
Сколько стоит лицензия
Чтобы открыть казино в Киеве, необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около $13 млн), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн ($6,5 млн). Кроме того, казино ежегодно придется платить за каждый игровой стол от 540 тыс. до 1,050 млн грн, а также 36 тыс. грн за каждый игровой автомат.
Наиболее популярная на сегодня лицензия на зал игровых автоматов стоит 45 млн грн ($1,6 млн). Как и в казино, там тоже нужно ежегодно платить за каждую слот-машину.
Казино и залы игровых автоматов нередко покупают лицензии еще на букмекерскую деятельность. Разрешение на открытие букмекерской конторы стоит 180 млн грн ($6,5 млн), а открытие каждого букмекерского пункта — 180 тыс. грн ежегодно.
Лицензия для онлайн-казино обойдется в 39 млн грн ($1,4 млн).
Контекст
На сегодня в Украине уже выданы лицензии на:
- 9 казино;
- 11 онлайн-казино и 1 онлайн-покер;
- 37 игровых залов;
- 37 букмекерских контор;
- 33 стола с рулеткой;
- 60 карточных игровых столов;
- 1097 игровых автоматов.
14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Основные положения закона:
- Организаторами азартных игр могут быть исключительно украинские компании, основным видом деятельности которых являются организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн.
- Казино появятся в пятизвездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, в гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров.
- Количество букмекерских пунктов Украины не должен превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Финансовый оборот будет «белым». Кассы обязаны использовать РРО (кассовые аппараты).
- Максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тыс. штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60.
- Лотереи в Украине исключительно государственные. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентным или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея).
- За азартные игры без лицензии можно сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования. Бездействие правоохранительных органов в отношении нелегальных азартных игр будет наказываться лишением свободы.
Напомним
2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.