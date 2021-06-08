Украину ожидает игорный бум. Вскоре откроются 37 новых заведений

С тех пор, как Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) начала выдавать лицензии, уже можно оценить масштаб игорного бизнеса в Украине. Вскоре ожидается открытие, как минимум, 37 различных учреждений в 17 городах, сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, со ссылкой на данные КРАИЛ.

Фото: mind.ua

Где откроются казино

Казино открываются при пятизвездочных отелях в городах с высоким туристическим потенциалом. Лидером по количеству заведений является Киев , где планируется открыть 12 игровых точек. В список городов с наибольшим количеством игорных заведений также входят Харьков (5 заведений), Львов (3) и Одесса (3 заведения).

Сейчас подали 257 заявок на лицензии для различных видов игорного бизнеса (казино, онлайн-казино, игровые залы, букмекерские конторы, интернет-покер, услуги в сфере азартных игр), а также на игровые столы и автоматы. Из них 151 заявку одобрили, а 106 отклонили в силу разных обстоятельств.

Кстати, лицензии на открытие игорного заведения фактически выдаются дважды — их покупают и гостиницы, и компании, которые организуют игры в этих отелях. Поэтому один и тот же адрес может фигурировать в несколько лицензиях с различными собственниками.

Сколько стоит лицензия

Чтобы открыть казино в Киеве , необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около $13 млн), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн ($6,5 млн). Кроме того, казино ежегодно придется платить за каждый игровой стол от 540 тыс. до 1,050 млн грн, а также 36 тыс. грн за каждый игровой автомат.

Наиболее популярная на сегодня лицензия на зал игровых автоматов стоит 45 млн грн ($1,6 млн). Как и в казино, там тоже нужно ежегодно платить за каждую слот-машину.

Казино и залы игровых автоматов нередко покупают лицензии еще на букмекерскую деятельность. Разрешение на открытие букмекерской конторы стоит 180 млн грн ($6,5 млн), а открытие каждого букмекерского пункта — 180 тыс. грн ежегодно.

Лицензия для онлайн-казино обойдется в 39 млн грн ($1,4 млн).

Контекст

На сегодня в Украине уже выданы лицензии на:

9 казино;

11 онлайн-казино и 1 онлайн-покер;

37 игровых залов;

37 букмекерских контор;

33 стола с рулеткой;

60 карточных игровых столов;

1097 игровых автоматов.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Основные положения закона:

Организаторами азартных игр могут быть исключительно украинские компании, основным видом деятельности которых являются организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн. Казино появятся в пятизвездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, в гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров. Количество букмекерских пунктов Украины не должен превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Финансовый оборот будет «белым». Кассы обязаны использовать РРО (кассовые аппараты). Максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тыс. штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60. Лотереи в Украине исключительно государственные. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентным или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея). За азартные игры без лицензии можно сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования. Бездействие правоохранительных органов в отношении нелегальных азартных игр будет наказываться лишением свободы.

Напомним

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.