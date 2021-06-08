Канада ввела пошлины на арматуру из Омана и РФ

Канада ввела пошлины на арматуру из Омана и РФ

Канадское государственное агентство Canada Border Services Agency (CBSA) приняло окончательное решение по итогам антидемпингового расследования импорта арматуры из РоSSии и Омана, стартовавшего в декабре прошлого года.

Финальная антидемпинговая пошлина не изменилась по сравнению с предварительной, о которой было объявлено в марте текущего года. Для всех роSSийских компаний ее ставка составила 45%, а для всех оманских — 8%.

Теперь свой вердикт должен объявить Канадский трибунал по международной торговле (CITT). Он вынесет свое решение о наличии или отсутствия ущерба для национальных производителей в начале июля.

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