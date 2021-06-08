Аудит "ковидного фонда" на нужды МВД выявил нарушений на 26,5 млн гривен

Из них более 10 миллионов считаются потерями.

Госаудитслужба при проверке расходов Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году на нужды Министерства внутренних дел выявила нарушений и проблемных вопросов на сумму 26,5 млн гривен. Из них устранены нарушения на 6,6 млн гривен, а 10,3 млн считаются потерями.

Такие данные указаны в отчете Госаудитслужбы, подготовленном для Международного валютного фонда, пишет StateWatch.

Аудит
Фото: statewatch.org.ua
Аудит

Объектами аудита стали территориальные органы МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС. Они в течение прошлого года получили доплаты в сумме 4,7 млрд гривен. Из полученных средств МВД не потратил только 6 млн гривен, показав наибольшую результативность и скорость по расходованию средств COVID-фонда.

Лидером по численности работников, получивших доплаты, и по среднему размеру выплат на одного работника является Национальная полиция Украины. Доплаты получили 93 422 работника, средний размер выплаты на одного человека составляет 32 333 грн.

Среди основных нарушений аудиторы выделили следующие:

  • Территориальными органами МВД осуществлялись доплаты на сумму 7,7 млн грн к заработным платам медицинских и других работников за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19.
  • Отдельные учреждения здравоохранения МВД осуществляли выплаты на сумму 2,1 млн грн при отсутствии подтверждения непосредственной занятости работников на работах по ликвидации ковида.
  • Ряд учреждений здравоохранения МВД установили доплаты к зарплате медицинским и другим работникам за время пребывания в отпуске, на больничном, на обучении и т.д. на сумму 0,3 млн грн.
  • Установлен ряд фактов начисления и выплаты дополнительной доплаты к денежному обеспечению военнослужащим за время пребывания в отпуске, на больничном, на обучении и т.д., что привело к потерям 3 млн грн.
  • Отдельные территориальные органы Нацполиции и Госпогранслужбы при отсутствии подтверждения фактов обеспечения правопорядка и безопасности в условиях непосредственного контакта с населением и на основании представления руководителями этих органов недостоверной информации, начислили и выплатили дополнительные доплаты в повышенном размере на сумму 3,6 млн грн.
  • Допущены случаи выплаты дополнительной доплаты военнослужащим без учета пропорциональности времени, в течение которого они обеспечивали порядок и безопасность граждан в условиях непосредственного контакта с населением на сумму 1,5 млн грн.
Фото: Statewatch.org.ua
Фото: Statewatch.org.ua
Фото: Statewatch.org.ua

"Аудиторы провели большую работу, вместе с тем в отчетах для МВФ не проанализирована основная аномалия расходов по COVID-фонду, а именно: выплаты в полиции во время борьбы с пандемией по общему объему были не намного меньше, чем выплаты медицинскому персоналу, и часто платились быстрее и эффективнее, чем медикам, которые спасали пациентов", - считают в StateWatch.

Напомним, в апреле 2020 года в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, разрешив таким образом тратить средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

11 ноября Кабинет министров перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

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