Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года

Трейдеры начали скупать привязанные к ценам на нефть Brent и WTI опционы колл, сделав ставку на то, что к концу следующего года они достигнут $100 за баррель.

Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Фото: rbc.ua

Трейдеры начали скупать привязанные к ценам на нефть Brent и WTI опционы колл, сделав ставку на то, что к концу следующего года они достигнут $100 за баррель. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Популярность WTI

Опционы колл на покупку нефти WTI по цене $100 за баррель с исполнением в декабре 2022 года стали самыми распространенными на Нью-Йоркской товарной бирже, отмечает издание.

По данным аналитической системы QuikStrike, сейчас на бирже заключено больше 60?000 контрактов, под которые попадают больше 60 млн баррелей сырой нефти.

Стоимость нефти в этом году уже прибавила 40%, однако покупатели опционов колл ставят на то, что она продолжит расти.

Прогнозы аналитиков

Прогнозы аналитиков о перспективах нефтяных цен расходятся.

«Все на опционы смотрели. Тут нечего думать», — цитирует WSJ комментарий директора по инвестициям трейдера Blue Creek Capital Management Адама Уэбба.

Он считает, что восстановление экономики США позволит ценам на WTI подняться до $100 за баррель. Blue Creek Capital даже продал свои опционы пут (на продажу), чтобы профинансировать покупку опционов колл (на покупку), отметила WSJ.

Чтобы цены на нефть поднялись до $100 за баррель без притока инвесторов на сырьевой рынок или падения доллара, спрос в четвертом квартале должен подняться выше допандемического уровня, заявила WSJ аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева.

Она считает, что такой сценарий практически исключен. Аналитики считают, что нефть не достигнет $100 за баррель, потому что мировая экономика все еще восстанавливается, а крупнейшие производители нефти постепенно наращивают поставки, пишет WSJ. Еще один повод для сомнений — возможное увеличение экспорта иранской нефти, если США и Иран договорятся о новой ядерной сделке, добавляет газета.

Что такое опцион

Опцион — это договор, по которому покупатель получает право купить или продать какой-то актив (например, акции, бумаги ETF -фонда или фьючерсы на золото). Договор позволяет в будущем продать или купить актив по заранее установленной цене (ее называют страйк-ценой) и в определенный срок. Дата, до которой покупатель опциона имеет право воспользоваться своим правом, называется датой экспирации.

Существуют два вида таких договоров — опционы put (пут) и опционы call (колл). Первый из них дает право продать актив по заранее оговоренной цене, а второй — купить. Колл-опцион обычно выбирают те, кто ждет повышения цены акции или другого актива.

Предыстория

На прошлой неделе цена Brent превысила $72 за баррель впервые с мая 2019 года, WTI достигла максимума с 2018 года.

Популярность контрактов с ценой $100 за баррель указывает на то, что трейдеры считают их почти гарантированным источником заработка, отметила The Wall Street Journal. Последний раз нефть стоила дороже $100 в 2014 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Блок рекламы


Похожие новости
В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%В мае 2021 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17%
Глобальный дефицит чипов может длиться до 2023 года — производительГлобальный дефицит чипов может длиться до 2023 года — производитель
Цена нефти Brent впервые за два года превысила $72 за баррельЦена нефти Brent впервые за два года превысила $72 за баррель
ВАКС отправил за решетку на 4 года экс-руководителя крупного железнодорожного предприятияВАКС отправил за решетку на 4 года экс-руководителя крупного железнодорожного предприятия
Фонд гарантирования вкладов ожидает увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч с 2023 годаФонд гарантирования вкладов ожидает увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч с 2023 года
С начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллионаС начала года стоимость сделок на рынке M&A достигла рекордных $2,4 триллиона
С начала года украинский экспорт вырос на четвертьС начала года украинский экспорт вырос на четверть
Fitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре годаFitch Solutions прогнозирует высокие цены на никель на ближайшие четыре года
Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - ШмыгальКабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022-м, - Шмыгаль
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Последние новости
Подгружаем последние новости