Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года

Стоимость нефти в этом году уже прибавила 40%, однако покупатели опционов колл ставят на то, что она продолжит расти.

Прогнозы аналитиков

Прогнозы аналитиков о перспективах нефтяных цен расходятся.

«Все на опционы смотрели. Тут нечего думать», — цитирует WSJ комментарий директора по инвестициям трейдера Blue Creek Capital Management Адама Уэбба.

Он считает, что восстановление экономики США позволит ценам на WTI подняться до $100 за баррель. Blue Creek Capital даже продал свои опционы пут (на продажу), чтобы профинансировать покупку опционов колл (на покупку), отметила WSJ.

Чтобы цены на нефть поднялись до $100 за баррель без притока инвесторов на сырьевой рынок или падения доллара, спрос в четвертом квартале должен подняться выше допандемического уровня, заявила WSJ аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева.

Она считает, что такой сценарий практически исключен. Аналитики считают, что нефть не достигнет $100 за баррель, потому что мировая экономика все еще восстанавливается, а крупнейшие производители нефти постепенно наращивают поставки, пишет WSJ. Еще один повод для сомнений — возможное увеличение экспорта иранской нефти, если США и Иран договорятся о новой ядерной сделке, добавляет газета.

Что такое опцион

Опцион — это договор, по которому покупатель получает право купить или продать какой-то актив (например, акции, бумаги ETF -фонда или фьючерсы на золото). Договор позволяет в будущем продать или купить актив по заранее установленной цене (ее называют страйк-ценой) и в определенный срок. Дата, до которой покупатель опциона имеет право воспользоваться своим правом, называется датой экспирации. Существуют два вида таких договоров — опционы put (пут) и опционы call (колл). Первый из них дает право продать актив по заранее оговоренной цене, а второй — купить. Колл-опцион обычно выбирают те, кто ждет повышения цены акции или другого актива.

Предыстория

На прошлой неделе цена Brent превысила $72 за баррель впервые с мая 2019 года, WTI достигла максимума с 2018 года.

Популярность контрактов с ценой $100 за баррель указывает на то, что трейдеры считают их почти гарантированным источником заработка, отметила The Wall Street Journal. Последний раз нефть стоила дороже $100 в 2014 году.