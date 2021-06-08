Владельцы криптовалюта создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска

В интернете появился сайт, пользователи которого смогут отследить объем ущерба, нанесенного крипторинку твитами Илона Маска. Об этом сообщает Rusbase.

Владельцы криптовалюта создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска
Фото: rozetked.me

Что известно о сайте

Команда ElonOMeter изучает, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены криптовалют.

На сайте представлены все твиты Маска с января 2021 года, которые оказали влияние на криптовалютный рынок.

«Этот миллиардер никогда не сможет пресытиться рыночными манипуляциями, поэтому мы решили отслеживать и визуализировать влияние его твитов на ценность криптовалюта и сообщества», — заявляют основатели сайта.

Сайт обновляется вслед за каждым новым твитом миллиардера — последний датируется 4 июня, когда Маск запостил значок биткоина и разбитое сердце.

Также сайт имеет своеобразный счетчик под названием «Илон-о-метр»: он показывает «уровень настроения» Маска от 0 до 100%. Сейчас счетчик стоит на отметке 25% — по мнению авторов проекта, это говорит о «жадности» Маска, а также его стремлении опустить криптовалютный рынок.

Предыстория

Рынок цифровых активов крайне чувствителен к сообщениям Маска — в прессе даже появился термин «эффект Илона Маска», что означает рост актива после упоминания его главой Tesla.

В мае твит бизнесмена спровоцировал рост цены DOGE на 20%. Ранее в том же месяце Маск сообщил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоин. На этом фоне курс цифрового золота обвалился до $45700.

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